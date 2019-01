Mercato: La Fiorita ha quasi chiuso per Souare, al Pennarossa arrivano Martin e Adami

È vicinissimo l'attaccante ex Inter per i Campioni del Titano, nuovi rinforzi anche per Penna

L'identikit del nuovo attaccante de La Fiorita è noto: Moussa Souare, classe 1998. Il guineano sarà a giorni il nuovo centravanti dei gialloblu di Montegiardino. Un curriculum di tutto rispetto per Souare: un campionato primavera con l'Inter nella stagione 2016-2017 con 21 gol segnati in 56 presenze, l'esperienza in Serie C al Monopoli e quella nella Premier League Maltese con il Mosta FC. È solo questione di dettagli prima che Souare si possa unire al gruppo di Luciano Mularoni che già può contare, dal mercato di riparazione, sugli arrivi di Thomas Manfedini e Vincent Vultaggio.



Mercato chiuso, invece, per il Tre Penne. Come affermato dal DS Maurizio Di Giuli oltre ad Ura e Ceccaroli non arriverà nessun'altro. Stesso discorso per il Tre Fiori, quantomeno in entrata.

Si rinforza, invece, il Pennarossa, falcidiato dagli infortuni negli ultimi tempi. In maglia biancorossa arriveranno, a meno di clamorosi sviluppi dell'ultima ora, l'italo argentino Kevin Martin e il brasiliano Adam Adami Martins. Il primo, terzino 23enne, ha un passato nelle giovanili del Rimini prima di andare a giocare in Australia mentre il secondo arriva dal campionato belga, e più precisamente dal BX Brussels, il cui presidente è il difensore del Manchester City, Vincent Kompany.

Il Fiorentino sta valutando diverse alternative; una di queste è legata al portiere, complice l'infortunio in allenamento a Michele Berardi. Possibile il ritorno di Marco Graziosi, già tesserato con i rossoblu.



Per quanto riguarda il Q2, la squadra più attiva è il San Giovanni che ha ufficializzato gli arrivi in prestito di Giuseppe Taddei dalla Libertas e Andrea Zanotti dal Tre Penne. La squadra di Borgo Maggiore ha chiuso anche per Nicolò Tamagnini, difensore italiano.

Cercasi attaccante, invece, per la Juvenes/Dogana: il tecnico Massimo Mancini ha chiesto un ultimo rinforzo alla società, per tentare l'assalto ai play-off.



AC