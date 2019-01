Calcio femminile: goleada della San Marino Academy che vince 6-1 a Imola.

Tripletta per Rigaglia e gol di Lanotte, Menin e Barbieri.

Con un tennistico 6-1 la San Marino Academy batte l'Imolese e resta a meno tre dalla capolista Perugia. La squadra di Conte si impone facilmente segnando sei reti e sprecando diverse facili occasioni. Lo show biancazzurro si apre al 28' con Lanotte che premia la bella giocata di Menin sulla destra. Poco dopo Barbieri potrebbe raddoppiare ma Sassi compie una delle tante parate. Lo 0-2 arriva comunque al 38'. A realizzarlo è Rigaglia che conquista palla e la piazza all'incrocio dei pali. Barbieri e Menin, nella stessa azione si divorano incredibilmente la terza rete. Sassi è strepitosa. 0-3 rimandato al 43'. Questa volta Menin corregge in rete la conclusione di Barbieri terminata contro il palo. Traversa che al terzo della ripresa ferma anche Venturini. Ma al 58' l'Imolese subisce il quarto gol. A segnarlo è nuovamente Rigaglia che al secondo tentativo fa centro dopo la respinta di Sassi. La squadra di Mastroiaco trova il gol della bandiera al 63' grazie a Dubbioso che si fa trovare smarcata in area e di potenza batte Montanari. Al 73' arriva la tripletta per Alison Rigaglia. Fallo in area ai danni di Barbieri e calcio di rigore netto, che l'ex Bologna trasforma. Sempre al 73' fa il suo debutto in serie C Michela Mariotti, classe 2000, che subentra alla sempre più promettente Cecchini. Sui titoli di coda la San Marino Academy mette a segno il gol del definitivo 1-6 con Barbieri che controlla la sfera e la infila nell'angolino, ponendo fine ad una partita a senso unico.





PC