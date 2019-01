Futsal: i convocati per l'Europeo Under 19

Il ct Roberto Levani ha diramato la lista dei 12 giocatori che parteciperanno alle qualificazioni all'Europe under 19 che si terrà a San Marino la prossima settimana. Resta però un’ultima riserva da sciogliere, legata ad Andrea Pelliccioni: il giocatore della Folgore è stato vittima, la scorsa notte, di un forte attacco di febbre e le sue condizioni saranno monitorate fino all’ultimo momento, nella speranza che una completa ripresa gli consenta di prendere parte al torneo. In caso contrario, il suo posto nella lista definitiva passerà a Lorenzo Paesini, giocatore classe 2000 in forza alla San Marino Academy.



Questa la lista attuale dei 12 giocatori convocati dal CT Roberto Levani:

BALDELLI Simone

BEINAT Nicola

BOLLINI Lorenzo

DELLA VALLE Pier Giuseppe

DOLCINI Filippo

EL ATTAR Omar

FAZZARDI Enrico

GENNARI Alessandro

GERI Gianluca

GIACOBBI Marco

MICHELOTTI Elia

PELLICCIONI Andrea