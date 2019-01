Mercato: salta il passaggio di Mattia Giardi alla Vis Misano

Alessandro Cattelan torna al Derthona, mentre Moussa Souare si allena già con La Fiorita.

Il giocatore del Faetano non potrà giocare con la maglia della Vis Misano. Il trasferimento salta per questioni puramente burocratiche. Il nuovo regolamento stabilisce che il passaggio di giocatori sammarinesi in campionati italiani possa avvenire entro il 31 dicembre e non entro il 31 marzo come avviene invece per i calciatori italiani che hanno giocato la prima parte della stagione nel Campionato Sammarinese. Intanto Moussa Souare, attaccante di proprietà dell'Inter, si sta già allenando con La Fiorita e salvo problemi la prossima settimana potrà debuttare con la maglia della Fiorita. Anche un'operazione in uscita per la squadra di Montegiardino che ha trasferito in questa finestra di mercato Alessandro Cattelan al Derthona.



e.g.