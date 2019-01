Futsal U19, al via le qualificazioni europee al Multieventi: San Marino sfida il Kosovo

I biancazzurri giocheranno oggi, domani e venerdì, sempre alle 18:30. Le altre due partecipanti sono la Svezia, favorita del lotto, e Cipro.

Alle 16, la sfida tra la Svezia e Cipro apre il Preliminary Round del Multieventi. 4 squadre a contendersi un posto nel Main Round, ultimo step di qualificazione per il primo Europeo U19 di futsal, in programma a settembre in Lettonia. Prima assoluta anche per la nazionale di San Marino, che giocherà tutte le sue partite alle 18:30: oggi col Kosovo, domani con Cipro e venerdì con la Svezia. "L'ordine non ha una grande importanza - afferma il CT Roberto Levani - è un bene affrontare la Svezia per ultima, ma sono tutte squadre di alto livello. Il Kosovo è forte sia tecnicamente che fisicamente, Cipro, in quanto in terza fascia, è forse più alla nostra portata".



12 i ragazzi a disposizione del CT Levani, tra i quali alcuni alle primissime armi. "Il nostro punto debole è l'esperienza - sottolinea il CT - quello forte invece è la compattezza. Vedo una squadra compatta e unita, pronta al sacrificio. Vorrei uscire da questo torneo a testa alta, l'importate è dare tutto".



RM



Nel servizio le parole del CT dell'U19 di futsal di San Marino, Roberto Levani.