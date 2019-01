Euro Futsal U19: San Marino 2-11 Kosovo

Il Kosovo passa 11-2 al Multieventi sul San Marino nella partita d'esordio dei biancazzurrini. Per i kosovari manita di Maxharraj (autentico mattatore del match), la doppietta di capitan Dragusha, la sfortunata autorete di Elia Michelotti e le reti di Berbatovci, Mataj e Aliu.

Per la squadra del ct Levani la soddisfazione della doppietta di Simone Baldelli e dei primi gol segnati in campo internazionale dalla Nazionale Under 19 di Futsal.



AC