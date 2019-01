Euro Futsal U19, Kosovo travolge San Marino 11-2

Nella partita d'esordio del Turno Preliminare degli Europei Under 19, Kosovo passa con un netto 11-2 su San Marino. Per i biancazzurrini la gioia della doppietta siglata da Simone Baldelli.

Troppo Kosovo per San Marino. I biancazzurrini, al loro esordio in partite internazionali, tengono bene il campo nella prima metà del primo tempo ma poi i kosovari si scatenano e il parziale cresce sempre più. Nota positiva: tanti sammarinesi presenti al Multieventi per la squadra del ct Roberto Levani.



Il risultato, invece, si sblocca dopo 7 minuti: il capitano del Kosovo, Dragusha, batte Geri con un diagonale chirurgico. E poi è lo stesso Dragusha a firmare il raddoppio dopo una gran verticalizzazione.

Arriverà anche il tris con un bello scambio tra Lahu e Berbatovci, chiuso alla perfezione da quest'ultimo.



San Marino reagisce però e accorcia le distanze con Simone Baldelli che raccoglie il suggerimento di Beinat e segna il primo gol per l'Under 19 in partite internazionali.

Poi si accende la stella di Drilon Maxharraj. Prima spacca la porta di Geri con una demivolee da angolo che muore nell'incrocio e poi con il classico tocco di punta la mette alle spalle del numero 12 biancazzurro.



5-1 all'intervallo e la ripresa vede ancora il numero 10 kosovaro protagonista. Palla che finisce ancora una volta sotto le gambe di Geri. La sfortuna fa ancora capolino nel 7-1 con la sfera che carambola su Elia Michelotti e termina in rete.



Dall'altra parte Baldelli si inventa una gran giocata: rouleta e gol di punta. Doppietta personale per il numero 6 di Levani.

Da qui solo Kosovo; arrivano, in successione, le reti di Mataj, il poker di Maxharraj e il tocco sotto misura di Aliu su assist di Berbatovci.



Nel finale c'è spazio per altre due giocate di alta classe: la bomba all'incrocio che vale la manita di Maxharraj e la traversa colpita da Lorenzo Bollini. Al Multieventi, Kosovo batte San Marino 11-2.



AC