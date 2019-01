Libertas: preso Pasquale De Vita, ex centrocampista di Trapani e Lanciano

Ennesimo colpo di mercato della Libertas che ha ufficializzato l'ingaggio di Pasquale De Vita, lo scorso anno in serie D con la maglia del Ciliverghe. Centrocampista di 25 anni, nella stagione 2015/16 ha giocato in serie B con il Trapani, oltre a Siracusa, Paganese, Monza, Pavia e Lanciano. Senza dubbio, un acquisto che potrebbe far fare il definitvo salto di qualità, alla squadra di Fiorenzo Metalli.