La San Marino Academy batte 6-1 il San Paolo e chiude il girone d'andata in testa alla classifica con il Perugia

Poker di gol per Yesica Menin

Al giro di boa San Marino Academy e Perugia guidano la classifica a pari merito. La sconfitta delle umbre e la vittoria delle biancazzurre caratterizzano l'ultima d'andata che vede la squadra di Conte centrare il secondo 6-1 consecutivo. Questa volta ad alzare bandiera bianca è il San Paolo. La San Marino Academy da l'impressione di poter passare in vantaggio da un momento all'altro, soprattutto con Rigaglia, Menin e Venturini che falliscono tre ghiotte occasioni. E così, a sorpresa, sono le ospiti al 18' a sbloccarla con Coppelli che sfrutta un errore della retroguardia sammarinese e con un millimetrico pallonetto dalla distanza mette fuori causa Montanari. La gioia del vantaggio per la formazione di Mauro Guglielmi dura appena cinque minuti. Al 23', infatti, Menin vince il duello di forza sul filtrante di Barbieri e batte Gabrielli. Il faccia a faccia tra Menin e Gabrielli si rinnova alla mezz'ora. Questa volta ha la meglio il portiere che si supera sul colpo di testa. È il preludio al sorpasso biancazzurro che arriva al 36' ancora con Menin che riprende il pallone respinto da Gabrielli sul tiro di Barbieri. È un buon momento per il capitano sammarinese che al 44' va ancora a segno, approfittando questa volta di un errore dell'estremo difensore ospite. Si passa al secondo tempo. Al 51' il poker su autogol di Biagioni che devia il cross di Micciarelli. Tre minuti più tardi arriva la quaterna personale per Menin che finalizza una bella azione piazzando la sfera alle spalle del portiere.



La goleada della San Marino Academy di chiude al 65' con Barbieri che prima centra il palo con un tiro vellutato, poi sulla ribattuta scarica di potenza il pallone alle spalle di Gabrielli per il gol del 6-1 che chiude match e girone d'andata.





PC