Euro Futsal U19: Cipro supera San Marino, riscatto Svezia

Nella seconda giornata del Preliminary Round dell'Europeo di Futsal Under 19, in programma al Multieventi, San Marino esce sconfitto ancora una volta. Dopo l'11-2 con Kosovo, i biancazzurrini del ct Roberto Levani cadono 8-0 con Cipro dopo una prova gagliarda contro quelli che sembrano essere i veri favoriti del raggruppamento.



Cipro è solo in testa alla classifica (con 6 punti) anche perché la Svezia si riscatta prontamente dalla sconfitta nel match inaugurale e travolge 6-1 Kosovo.

Oggi giorno di riposo, domani le ultime giornate: Kosovo - Cipro alle 16, San Marino - Svezia alle 18.30.