La neve non ferma il campionato, c'è attesa per La Fiorita - Libertas

Pennarossa - Domagnano spostata a Montecchio alle ore 18, San Giovanni - Cosmos si gioca ad Acquaviva

Anche questa settimana saranno i quattro match del Q1 ad aprire la giornata di Campionato Sammarinese, la sesta della Seconda Fase. Non giocheranno tutte in contemporanea però; la neve ha cambiato il programma iniziale.

Pennarossa – Domagnano, originariamente a Fiorentino alle ore 15.00, è stata dirottata a Montecchio alle 18, subito dopo il big match tra Libertas e La Fiorita. La capolista, a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate, proverà ad approfittare delle assenze, tra i granata, di Paganelli e Cacchi, appiedati dal giudice sportivo.



Cerca il pronto riscatto il Tre Fiori di Matteo Cecchetti. La vittoria manca dal 2 dicembre e nell'ultimo weekend è arrivata la batosta per mano della Folgore. Di fronte un Murata in salute, reduce dal successo con il Pennarossa. E proprio i giallorossoneri, quarti in coabitazione con la squadra di “Bobo” Gori, chiuderanno il programma della top eight con la sfida al Fiorentino. Solo una lunghezza a separare le due compagini, sarà partita vera per incamerare 3 punti preziosi.



La domenica è dedicata al Q2 ed anche qua c'è un cambio, causa neve: San Giovanni – Cosmos si giocherà ad Acquaviva, e non più al “Federico Crescentini”. L'orario rimane invariato; calcio d'inizio alle 15.

Così come per Faetano – Tre Penne a Montecchio e Virtus – Juvenes/Dogana a Domagnano. La prima è la supersfida del Q2 con la schiacciasassi di Città che, dopo il turno di riposo, riprenderà il proprio cammino contro la seconda in classifica. E seconda lo è anche la Juvenes, attesa domenica dalla Virtus, unica squadra a non aver ancora collezionato punti nella Seconda Fase.



AC