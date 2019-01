Campionato sammarinese: 6' giornata, seconda fase FINALI

In campo per la penultima giornata del girone di andata della seconda fase di Campionato Sammarinese, questi i risultati e marcatori:



MURATA - TRE FIORI (0-1) 0-3

46' Massaro Davide (TF)

57' Compagno Andrea (TF)

76' Vassallo Mirco (TF)



FOLGORE - FIORENTINO (1-1) 1-1

29' Jaupi Enea (FI)

30' Badalassi Imre (FO)

60' Espulso Bossa (FO) per doppia ammonizione



LA FIORITA - LIBERTAS (1-0) 2-0

9' Chiurato Alessandro (LF)

13' Stimac respinge rigore a Pesaresi (L)

78' Hirsch Adolfo (LF)



Ore 18:00

PENNAROSSA - DOMAGNANO (Montecchio)



Posticipi:

SAN GIOVANNI - COSMOS (Acquaviva)

FAETANO - TRE PENNE (Montecchio)

VIRTUS - JUVENES/DOGANA (Domagnano)



Riposa: Cailungo



Classifiche

Gruppo Q1

LA FIORITA 18

TRE FIORI 11

FIORENTINO 9

FOLGORE 8

MURATA 7

LIBERTAS 6

PENNAROSSA 3

DOMAGNANO 1



Classifiche

Gruppo Q2

TRE PENNE 12

JUVENES/DOGANA 7

FAETANO 7

COSMOS 7

CAILUNGO 5

SAN GIOVANNI 4

VIRTUS 0