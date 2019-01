Euro Futsal U19: San Marino cade 6-0 con la Svezia, Cipro va al Main Round

Nell'ultima giornata del Turno Preliminare degli Europei di Futsal Under 19, Cipro supera 9-3 Kosovo e va in Slovenia. Seconda la Svezia, ultimo San Marino

Chiusura con il botto al Multieventi. Cipro va all'Elite Round dopo aver letteralmente dominato in questa settimana biancazzurra. 6-1 alla Svezia, 8-0 a San Marino e, nel match della storia per i ciprioti, un netto 9-3 con Kosovo. Tsitsos e compagni ora voleranno in Slovenia dal 26 al 31 marzo a giocarsi un posto con i padroni di casa, Azerbaijan e Olanda per la Fase Finale, in programma in Lettonia a metà settembre.



Capitolo San Marino: l'esperienza casalinga termina con 3 sconfitte consecutive. L'ultima di queste contro la Svezia seconda nel raggruppamento. Finisce 6-0 per gli scandinavi anche se la prestazione dei biancazzurrini c'è ed è di grande intensità. E di questo è soddisfatto il ct Roberto Levani.

Il punteggio si sblocca dopo appena 25 secondi con il timbro di Naslund che poi ne farà altri due nel corso della sfida. Ad aggiungersi al numero 5 svedese anche i timbri di Sulejmanovic, Lackèll e Veselinovic. Tutta esperienza per una squadra, San Marino, alla prima partecipazione internazionale nel Futsal giovanile.



Organizzazione impeccabile da parte della FSGC, di grande spessore e che rispettato tutti i dettami UEFA in merito. La risposta del popolo sammarinese non si è fatta attendere; grande affluenza di pubblico in tutti i match, a maggior ragione con San Marino protagonista.



AC



Nel servizio l'intervista a Roberto Levani, ct della Nazionale Futsal di San Marino Under 19