Campionato: La Fiorita batte la Libertas con un gol per tempo

E' 2-0 per i gialloblu di Montegiardino con i gol di Chiurato e Hirsch, imbeccato alla perfezione dal neo-acquisto Souare

Non conosce sosta la corsa de La Fiorita. Inarrestabili i ragazzi di Luciano Mularoni che fanno 6 su 6 nella Seconda Fase e allungano in testa alla classifica. Prova incolore della Libertas che non si rende quasi mai pericolosa e quando lo fa, lo fa male.



Partenza a razzo di Montegiardino: cross di Gasperoni, Castellazzi si avvita e Delai è monumentale.

Lo è meno al 9': Righini va da fuori, questa volta Delai non è impeccabile e respinge sulla testa di Chiurato che si conferma l'attaccante con la migliore media gol del campionato e lo buca per l'1-0. 8 centri in 8 partite per il numero 9.

I granata rispondono con la spizzata di Lualdi fuori di poco prima che Gravina costruisca l'azione che porta al rigore. Sfera che tocca il braccio di Gasperoni, nessun dubbio per Ceccarelli.

Dal dischetto si presenta Pesaresi, mestiere difensore centrale. Conclusione debole, Stimac indovina l'angolo e mette i guanti sui 3 punti gialloblu.



Da qui sarà solo Fiorita: Righini ci prova ancora con la soluzione da fuori, Delai mette in angolo.

Ad inizio ripresa passano solo 20 secondi prima che Castellazzi si trovi a tu per tu con il 23. Diagonale strozzato e chiuso mentre la partita, al contrario, rimane aperta.

Almeno fino a quando Moussa Souare, all'esordio nel calcio del Titano da qualche minuto, non decide di lasciare sul posto Pesaresi e servire con un cioccolatino l'altro neo-entrato Hirsch che controlla con tutta calma e chiude definitivamente i giochi.

Le assenze di Ricchiuti, Olivi e Manfredini non pesano sul groppone dei campioni in carica; quelle di Paganelli e Cacchi tra le fila granate un po' di più e il risultato è scritto: La Fiorita batte Libertas 2-0.



