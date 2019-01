FSGC: al via il bando per Serravalle

La Federazione Sammarinese rende noto che a partire da giovedì 31 gennaio sarà possibile presentare la domanda di accreditamento al bando per la realizzazione del progetto relativo al nuovo impianto di Serravalle B, tramite compilazione della domanda di accreditamento da inviarsi in formato elettronico a fsgc@studioecosrl.com. Tale procedura darà la possibilità ai candidati di ricevere le credenziali necessarie per accedere alla documentazione completa, che sarà disponibile sul sito internet della FSGC, a partire proprio da giovedì 31 gennaio 2019.