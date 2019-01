Calcio femminile: la San Marino Academy strapazza la Lucchese

9-0 con triplette di Menin e Baldini, doppietta di Rigaglia e un gol di Lanotte. Biancazzurre prime in classifica in perfetta solitudine.

Non c'è partita nel testa coda. La San Marino Academy batte la Lucchese 9-0, colpendo anche quattro legni e sbattendo spesso su Marinai che salva più di un gol. Discorso diverso invece per Ghidetti, mai chiamata in causa.



Pronti via e Rigaglia al 3' la sblocca battendo il portiere toscano. Al 12' concede il bis sul cross di Nicolini, che Marinai non riesce ad allontanare. É poi la traversa a dire di no a Rossi, con Barbieri che manca il tap in. Il 3-0 arriva comunque al 24' con Menin che a tu per tu con il portiere trova la via del gol. Poi nell'arco di appena tre minuti le biancazzurre colpiscono due traverse, prima con una girata di Barbieri poi con fendente di Venturini.



Nella ripresa le altre reti. Al 49' Baldini festeggia il suo ritorno in campo dopo l'infortunio realizzando il primo dei tre gol. Al 53' ancora Baldini protagonista. Questa volta la Lucchese ricorre alle maniere forti per fermarla. Dal dischetto Lanotte cala la cinquina. Due minuti dopo va a segno ancora Menin che insacca il perfetto assist di Rigaglia. Tripletta anche per Menin che al 65' di testa batte Marinai finalizzando la torre di Venturini. Il quarto legno sammarinese lo colpisce Venturini di testa. Il portiere si salva con l'aiuto della traversa. Le ultime due reti le realizza Giulia Baldini. La prima al 78' superando al secondo tentativo l'estremo difensore toscano. L'altra all'88' quando di precisione infila il pallone nell'angolo più lontano.



Finisce 9-0 per la San Marino Academy che balza al comando della classifica in perfetta solitudine in virtù della sconfitta casalinga del Perugia contro il Riccione per 1-0 arrivata nel recupero. E domenica prossima la squadra di Conte sarà chiamata ad un test ben più impegnativo a Pontedera.



PC





Interviste a Lucia Ghidetti (portiere San Marino Academy), Giulia Baldini (attaccante San Marino Academy), Alain Conte (allenatore San Marino Academy)