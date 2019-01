Futsal, Albania-San Marino: 0-0

Subito tre pali per l'Albania.

12° sempre il solito Selmanaj, palla alta



12°: ancora Protti s'oppone al tocco sotto di Selmanaj, che sugli sviluppi del corner gira da lontano e sfiora l'incrocio.



8°: ANNULLATO GOL A SAN MARINO! Sulla conclusione di Belloni, Stolfi s'avventa su Rrapi ed entra in porta col pallone, per gli arbitri è fallo



8°: tiro da lontano Karaja, Protti si oppone.



6°: Occasione Moretti, Rrapi respinge.



5° TERZO PALO ALBANIA! Conclusione Mejzini sbatte su Kemajl Gashi e ribalza sul legno



4°: stavolta è Protti ad opporsi al tentativo di Alibegu



3°: Spunto sammarinese con la girata di Belloni, conclusione strozzata



2°: ANCORA PALO ALBANIA! Stavolta Selmanaj fa da solo, stesso esito di èro,a.



1°: PALO ALBANIA! Selmanaj smarca davanti alla porta Alibegu, che centra il montante





Buonasera dalla Jane Sandanski Arena di Skopje, dove alle 17:30 comincerà Albania-San Marino, partita inaugurale del Gruppo C del Turno Preliminare di qualificazione ai Mondiali di futsal 2020. L'altra partita in programma, Macedonia-Grecia, si giocherà alle 20:00





I quintetti iniziali



SAN MARINO: Protti, Gasperoni, Moretti, Belloni Busignani

A disp: Cecchetti (p), Cupi, Franciosi, Mattioli, Felici, Stolfi, Michelotti, Colombini, Casadei. CT: Osimani



ALBANIA: Rrapi, Alibegu, Mejzini, Selmanaj, Halimi

A disp: Fidan Gashi (p), Kemajl Gashi, Brahimi, Karaja, Hasaj, Rexhepaj, Alimi, Kaca, Neziri. CT: Resuli