Campionato Sammarinese: domani Tre Penne - Cosmos, domenica Tre Fiori - La Fiorita

Turno di campionato che si contraddistingue con due scontri al vertice, Tre Fiori-La Fiorita nel Q1, Tre Penne - Cosmos nel Q2. Il programma del sabato, prevede le tre partite del secondo girone.



La sfida di maggior interesse si gioca a Montecchio, dove il Tre Penne, capolista a punteggio pieno, attende un Cosmos reduce da tre vittorie consecutive, tutte per 1 a 0. Chi guarderà con particolare interesse alla sfida tra la squadra di Stefano Ceci e quella di Ivo Crescentini, è la Juvenes/Dogana, attualmente seconda ma che dovrà vedersela con un Cailungo in serie utile da tre giornate. Completa il programma la gara tra Faetano e San Giovanni. Riposa la Virtus.



Tutte di domenica le partite del Q1.

Il Tre Fiori, che ha ufficializzato l'acquisto dell'ex campione del mondo Cristian Zaccardo, cercherà di rallentare la marcia perfetta della Fiorita, capolista con sei vittorie consecutive. Cercherà di approfittare della sfida al vertice, il Fiorentino che però dovrà attenzione ad un Pennarossa rivitalizzato dalla vittoria con il Domagnano e che potrà contare anche sull'apporto di Vincent Vultaggio, prelevato nelle ultime ore di mercato dalla Fiorita. Partita quasi fotocopia quella tra Folgore e Domagnano. La squadra di Oscar Lasagni cerca il quarto risultato utile, contro un Domagnano capace di raccogliere un solo punto, in sei giornate. A completare il programma della domenica, la sfida tra Murata e Libertas. Divise da un solo punto in classifica, la gara che si giocherà sul campo di Acquaviva, può rappresentare un passaggio fondamentale per la conquista di un posto nei play-off scudetto.