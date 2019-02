Futsal, Macedonia-San Marino: 7-0 FINALE

Finita: la Macedonia vince 7-0 su Sna Marino e, al pari dell'Albania, si qualifica per il Main Round. A segno Ziberi, Krstevski, Gligorov, Seferi, Andov, Leovski e Leveski.



19°: Leveski non aggancia davanti a Protti



17°: ammonito Rangotov per un'entrata in ritardo su Protti



16°: Busignani prova la bomba da metà campo, il rimpallo su un avversario fa si che il pallone diventi insidioso per Protti, che alza in angolo.



15°: negli ultimi minuti la Macedonia ha decelerato, limitandosi al possesso pallla.



11°: grande parata di Protti su Andov, poi Mattioli fa partire in fascia Busignani: murato da Krstevski



10°: OCCASIONE SAN MARINO! Busignani parte in transizione e arriva davanti a Stojanovski, bravo a stopparlo a una mano



9°: Protti devia sul palo il tiro di Ismaili. Poi respinge il tocco di punta di Seferi.



9°: Belloni parte su errore di Ismaili e calcia, Stojanovski rimpalla in angolo



6°: 7-0 MACEDONIA! Stavolta tocca a Leveski, servito al centro da Rangotov



5°: Ramadan prova a piazzarla a giro, l'incrocio lo ferma. Sempre lui calcia da fuori, Protti respinge in tuffo



3°: Leovski premia l'inserimento di Ziberi, Protti chiude in scivolata



2°: 6-0 MACEDONIA! Leovski riceve a destra, s'accentra e infila sul primo palo.



1°: ancora San Marino! Angolo di Busignani a cercare Gasperoni,



1°: Protti alza tiro di Krstevski



1°: bomba di Leovski, Protti in angolo. Sugli sviluppi Busignani intercetta, parte e serve Moretti, il cui tentativo di piazzarla va in fumo di un niente.



Ripartiti!



FINE PRIMO TEMPO: 5-0 per la Macedonia, a segno Ziberi, Krstevski, Gligorov, Seferi e Andov.



18°: bella parata di Protti su Leveski, poi Busignani fa muro su Rangotov



17°: puntata di Leveski, incrocio sfiorato



17°: Stojanovski chiude di testa su Belloni



16°: conclusione di Rangotov deviata in angolo, sugli sviluppi del quale Protti para su Gligorov



14°: 5-0 MACEDONIA! Ziberi salta tutta la difesa e serve al centro Andov, sulla cui conclusione prova invano a salvare sulla linea



13°: stavolta è Busignani a partire a sinistra, Stojanovski lo limita in angolo.



13°: Belloni anticipa a centrocampo e s'invola, il tiro però non trova lo specchio



12°: Leovski per Andov, conclusione fuori di poco



12°: Leovski scappa a destra e va di puntata, palla di poco a lato.



12°: Stojanovski esce e anticipa Mattioli con un tuffo di testa.



10°: incrocia Agushi, blocca Protti



9°: Seferi si libera davanti a Protti, che lo rimpalla



7°: 4-0 MACEDONIA! Ismaili libera sul palo Seferi che non sbaglia.



7°: Break di Gasperoni per il tiro di Belloni, para Stojanovski



7°: PALO MACEDONIA con Leveski, su azione personale



5° Protti mura in angolo Todorovski e poi blocca il tacco di Gligorov



5°: 3-0 MACEDONIA! Il gol è di Gligorov che spedisce a fil di palo su appoggio arretrato di Leveski. Time out San Marino



4° tiro Gligorov, para Protti



3° 2-0 MACEDONIA! Stavolta è Krstevski a chiudere un'azione corale.



2°: GOL MACEDONIA! Ziberi la mette nell'angolo.



2: Moretti tira, Stojaovski alza in angolo. Sugli sviluppi Gasperoni non riesce a girare a rete.



2°: doppia parata di Protti su Leovski e Andov



1°: conclusione alta di Ziberi



Partiti!



Squadre in campo per gli inni nazionali.



Le squadre si apprestano ad entrare sul parquet.



Buonasera dalla Jane Sandanski Arena di Skopje dove alle 20:00San Marino e Macedonia s'affrontano per la seconda giornata del Turno Preliminare di qualificazione ai Mondiali di futsal. Nel pomeriggio l'Albania ha battuto 5-3 la Grecia e, di fatto, si è assicurata il passaggio al Main Round. Se stasera vincesse la Macedonia, entrambi i pass messi in palio dal Gruppo C sarebbero assegnati con un turno d'anticipo. Un pari invece promuoverebbe aritmeticamente la sola Albania.



I QUINTETTI DI PARTENZA



SAN MARINO: Protti, Gasperoni, Moretti, Belloni, Busignani

A disp: Cecchetti (p), Cupi, Franciosi, Mattioli, Felici, Stolfi, Michelotti, Colombini, Casadei. CT Osimani



MACEDONIA: Stojanovski, Krstevski, Leovski, Ziberi, Andov

A disp: Petrovski (p), Leveski, Ismaili, Gligorov, Agushi, Rangotov, Seferi, Todorovski, Ramadan. CT Bozovic