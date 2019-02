E' morto Marino Marani

Il calcio sammarinese è in lutto. E' scomparso all'età di 67 anni, dopo una breve malattia, Marino Marani, ex calciatore del Tre Fiori, ex arbitro del campionato sammarinese e padre di Manuel Marani, ex attaccante della Nazionale Bianco-azzurra. La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha disposto che prima dell'inizio di tutte le partite in programma domani e domenica, verrà osservato un minuto di silenzio, in memoria della prematura scomparsa di Marino Marani.