Futsal, San Marino si prepara alla Grecia: Casadei in gruppo

Oggi giorno di riposo, si gioca domani alle 17:30: entrambe sono già eliminate e a zero punti, si gioca per il terzo posto.

Prima di concentrarci sull’ultima partita dobbiamo capire cosa serve a noi, valutare e analizzare un po’ di cose e fare due chiacchiere. Questo il pensiero di Osimani, e chissà che qualche spunto non sia arrivato dall’allenamento di oggi. Il primo col gruppo al completo: finalmente c’è anche Casadei, al lavoro per provare a scendere in campo almeno con la Grecia.



Grecia che, al pari di San Marino, è già fuori, ultima a quota zero. Tra qualificazioni mondiali ed europee le due squadre sono al terzo incrocio consecutivo: i precedenti parlano di scontri tirati, con gli ellenici sempre vincenti di misura. L’attualità però dice che loro, a differenza dei biancazzurri, hanno tenuto testa a Macedonia e Albania, cedendo con un doppio 5-3. Ma San Marino deve pensare a se stesso, dunque ai pro e ai contro della partita coi padroni di casa. Ossia la buona ripresa e l'approccio iniziale sbagliato, come sottolineano Belloni e Busignani.



Dall'inviato a Skopje,

Riccardo Marchetti



Nel servizio le parole di Fabio Belloni e Danilo Busignani, laterale e pivot della nazionale sammarinese di futsal.