Macedonia-San Marino, Osimani: "Partita compromessa all'inizio. Grecia? Adesso dobbiamo fare due chiacchiere tra noi"

Il CT: "Male nel primo tempo, bene nel secondo"

Una partita dai due volti quella di San Marino contro la Macedonia, come sottolinea il CT Osimani: "La partita era compromessa già all'inizio del primo tempo, in questi casi non è facile e i ragazzi sono stati bravi a reagire. Male nel primo tempo, Bene nel secondo. La Grecia? Anche se è la prossima partita, in questo momento non mi interessa. Dobbiamo fare alcune valutazioni anche sul piano fisico, concentrarci su di noi. Loro sono stati competitivi con Macedonia e Albania, noi no. Oggi dobbiamo fare delle analisi, fare due chiacchiere tra noi".