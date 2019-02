Il Tre Penne fa 6 su 6 nel segno di Gai e Palazzi, 2-0 al Cosmos

I biancazzurri di Ceci la risolvono con due reti nel finale e continuano a punteggio pieno, i gialloverdi rimangono aggrappati alla zona play-off.

Il primo pensiero va a Marino Marani, ex arbitro e personalità di spicco del calcio sammarinese. Poi, la parola passa al campo.

Ruolino di marcia perfetto del Tre Penne nel girone d'andata del Q2.

6 vittorie in 6 partite; l'ultima,con il Cosmos, è la più faticosa. Gli uomini di Ceci attaccano a spron battuto ma la risolvono solamente al fotofinish.

La prima chance è al 20': sponda di Ura per Gai che va dal limite. Giulianelli comincia la sua giornata di grazia deviando in angolo. Il 98 si ripete qualche minuto dopo: Ura insiste e calcia, questa volta Giulianelli non è perfetto ma è poi impeccabile a chiudere su Ceccaroli pronto per il tap-in.



La ripresa è un dominio biancazzurro. Triplice occasione qui: Cibelli non aggancia, recupera Ura che si destreggia e colpisce il palo prima che Patregnani la spedisca fuori quando i giochi sembrano ormai fatti.

Poi si accende, come al solito, Nicola Gai: croqueta alla Iniesta e tiro potente. Giulianelli vola e respinge ancora una volta.

L'effetto Giulianelli si interrompe a 10 minuti dal gong. Il neo-entrato Angelini combina con Gai e calcia. Il tiro, deviato, capita sui piedi del numero 8 che si trova al posto giusto al momento giusto. E' 1-0 Tre Penne, una liberazione per la squadra di Ceci.

Biancazzurri che nel finale fanno accademia e la chiudono definitivamente con Palazzi al termine di una bella azione corale. A Montecchio, ne' Cosmos ne' la pioggia battente fermano un Tre Penne che pensa già ai play-off.



AC