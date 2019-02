Futsal, Grecia-San Marino: segui il livescore

Si comincia alle 17:30

Buonasera dalla Jane Sandanski Arena dove sta per cominciare Grecia-San Marino, match d'apertura dell'ultimo turno del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di futsal. Partita ininfluente ai fini del passaggio al Main Round, per il quale hanno già strappato il pass Macedonia e Albania, in campo alle 20. Le partite di stasera servono solo per stabilire l'ordine finale del Girone.



I QUINTETTI DI PARTENZA



SAN MARINO: Protti, Michelotti, Moretti, Stolfi, Busignani

A disp: Cecchetti (p), Cupi, Franciosi, Mattioli, Felici, Gasperoni, Belloni, Colombini, Casadei CT Osimani



GRECIA: Zervas, Ntarlas, Stavrakopoulos, Artinos, Manos

A disp: Theofilou (p), Kondylatos, Karavidas, Malovits, Gkaifyllias, Delaportas, Asimakopoulos, Paouris, Papaefstratiou CT Ziavas