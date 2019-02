San Marino-Grecia, le parole di Moretti e Busignani

Da un lato l'ottima prestazione e la consapevolezza di aver dato tutto, dall'altro la sensazione di aver raccolto molto meno di quanto seminato, che come tante volte sia mancato quel passetto in più per arrivare al risultato. La sconfitta con la Grecia ha generato sensazioni contrapposte, sintetizzate dalle parole del laterale Michele Moretti - autore della rete biancazzurra - e del pivot Danilo Busignani. Sentiamoli.