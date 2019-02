L'U21 torna al lavoro, Costantini: "Obiettivo fare risultato, spero che i ragazzi giochino di più nei club"

I biancazzurrini torneranno in campo il 5 giugno con la Lituania, prima partita del girone di qualificazione all'Europeo 2021. A fine marzo però ci sarà un'amichevole, probabilmente con la Macedonia.

Lo scorso biennio di qualificazioni europee è in archivio da meno di quattro mesi, per l'U21 di San Marino però è già tempo di pensare a quello alle porte. Il primo impegno ufficiale è previsto per il 5 giugno, quando la Lituania sarà allo Stadium per l'esordio nel Gruppo 4. In mezzo però ci sarà un'amichevole, presumibilmente a fine marzo: l'avversario non è ancora certo ma molto probabilmente sarà con la Macedonia. Certo invece il ciclo di allenamenti che, ogni lunedì di febbraio, porterà i biancazzurrini al Serravalle B. 29 i selezionati dal CT Costantini, che ha ben chiaro l'obiettivo: muovere la classifica. "Spero che andremo a fare un biennio diverso dal punto di vista dei risultati - dice - perché nello scorso spesso le prestazioni sono state non buone, ottime".



Tre le annate presenti. I “vecchietti” sono i classe '98 e '99, ai quali Costantini augura un repentino salto tra i grandi. E poi ci sono i 2000, che sono sì i più giovani del gruppo, ma non per forza gli ultimi arrivati. Anzi molti di loro hanno collezionato presenze già nel biennio scorso. "4 o 5 erano in campo nell'ultima partita dello scorso girone, con la Croazia" ricorda il CT. Che si preoccupa, prima che degli avversari, per lo scarso minutaggio dei suoi ragazzi nei club di appartenenza. "L'unica cosa che spero è che giochino il più possibile nei club - spiega - perché ho visto che molti di loro stanno facendo fatica. Tutti noi dovremmo fare qualcosa per far sì che abbiano più spazio, questa è la cosa che al momento mi fa paura".



RM



Nel servizio, le parole del CT dell'U21 Fabrizio Costantini