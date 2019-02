Pareggio per la San Marino Academy a Pontedera: 2-2 con doppietta di Raffaella Barbieri che vale la vetta

La San Marino Academy esce indenne dalla difficile trasferta di Pontedera, pareggiando 2-2. Punto acciuffato al 91' su calcio di rigore. Decisiva la doppietta di Barbieri. La gara inizia bene per la squadra di Renzo Ulivieri che al 18' passa in vantaggio con una conclusione di Del Prete che supera Montanari. Reagiscono le biancazzurre che al 34' colpiscono la traversa su calcio d'angolo con Rigaglia. Poi sul tap in di Menin un difensore salva sulla linea. Alison Rigaglia ci prova anche al 36'.



La sua bordata esce di un soffio. È il preludio al pareggio che arriva al 40' grazie a Barbieri che finalizza una bella azione corale girando in porta il perfetto assist di Micciarelli. Si passa alla ripresa e dopo appena un minuto il Pontedera torna avanti ancora con Del Prete che disegna un tiro cross che beffa il portiere biancazzurro. Tutto da rifare per la compagine di Conte che imbastisce una pregevole azione corale. Sul cross di Baldini, Menin arriva con un attimo di ritardo sul pallone.



Le padrone di casa potrebbero chiuderla al 73' con Fenili ma Montanari le sbarra la strada tenendo a galla la San Marino Academy. All'80' le ospiti hanno la più ghiotta delle occasioni per pareggiare. Menin viene stesa in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Baldini. Francesca Sacchi si supera respingendo il penalty. Sembra fatta per il Pontedera ma al 90' Baldini va giù in area ed il direttore di gara assegna un nuovo rigore alle ospiti. Protesta mister Ulivieri che viene allontanato. Questa volta si incarica della battuta Barbieri che firma il 2-2. Nel recupero le toscane cercano il gol vittoria ma Montanari fa buona guardia. La San Marino Academy torna da Pontedera con un buon punto.