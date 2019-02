Under 15: l'Italia Lega Pro batte di misura San Marino. Sullo 0-0 i bianco-azzurri sbagliano un calcio di rigore

Succede tutto nella ripresa. Prima Marco Solito sbaglia un calcio di rigore che poteva portare in vantaggio la Nazionale allenata da Antonio Gespi. Il goal della vittoria per l'Italia Rappresentativa Under 15 Lega Pro allenata da Daniele Arrigoni, lo re

Il nuovo stadio di Acquaviva ospita la sfida tra la Rappresentativa Lega Pro Under 15 di Daniele Arrigoni e la Nazionale sammarinese pari età allenata da Antonio Gespi. Partita gradevole anche se i ritmi non sono altissimi. La prima conclusione arriva al decimo quando il centravanti sammarinese Marco Solito costringe il portiere del Vicenza Tommaso Bresolin a respingere con i piedi. La risposta dell'Italia è affidata a Tommaso Mancini anche lui del Vicenza, attento Matteo Battistini.



Ci prova ancora Solito, il numero 9 si defila e fa partire una conclusione interessante ma che termina non lontano dai pali difesi da Bresoli. Tempi da 35 minuti e dunque poco prima dell'intervallo, Berardi si fa soffiare il pallone da Mancini, il fantasista fa una decina di metri palla al piede poi fa partire una conclusione che tocca la parte alta della traversa. Il tempo si chiude con ancora con una conclusione di Mancini, Battistini non si fa sorprendere. Ripresa girandola di sostituzioni, squadre trasformate sia da una parte che dall'altra. In apertura di seconda frazione Enrico Maset del Pordenone interviene su Marco Solito calcio di rigore che il direttore di gara concede senza troppe esitazioni. Dal dischetto Solito bravissimo il portiere subentrato nella ripresa Mattia Malivindi a rispondere. L'urlo di disperazione del ragazzo arriva fino alle tribune del nuovo Stadio di Acquaviva. Si resta sullo 0 a 0 e l'Italia sblocca al 16esimo. Romei impegna severamente Pietro Amici che non può nulla sul tap in di Dario Pomponi attaccante della Viterbese.

San Marino non ha più la forza di reagire, una partita che gira tutta attorno al rigore sbagliato da Solito. Allo Stadio di Acquaviva, Rappresentativa Under 15 Italia Lega Pro batte Nazionale San Marino Under 15 1-0



L.G