Campionato: sabato dedicato al Q1, domenica spicca Juvenes/Dogana-Cosmos

Il programma della giornata di Campionato Sammarinese si apre con le sfide del Q1. La partita di cartello del sabato pomeriggio si gioca ad Aquaviva tra La Fiorita e la Folgore. I campioni in carica puntano ad allungare ancora di più la striscia di risultati utili di fila. I gialloblu hanno vinto tutte e 7 le partite giocate in questa seconda fase, nella quale ai gialloblu manca solo la matematica qualificazioni da prima in classifica. Se per il primo posto il discorso è di fatto chiuso, la questione play off resta apertissima. La Folgore condivide con la Libertas il quarto posto con due punti di vantaggio su chi insegue. Da seguire Fiorentino – Libertas, appena un punto tra le due, con la squadra di Campo reduce dal pari con il Pennarossa e i granata dal successo con il Murata. Dopo il ko con La Fiorita, il Tre Fiori sfida il Pennarossa di Denis Guerra, una sfida da non sbagliare per il club di Chiesanuova per restare attaccato alla zona play off. Si gioca a Montecchio. Murata – Domagnano completa il programma del sabato a Fiorentino, partita che sarà trasmessa in differita sabato sera su RTVSport alle 21:30.



Domenica dedicata al Q2. Il Tre Penne continua la sua marcia verso i play off. La squadra di Città è imbattuta nella seconda fase e contro il Cailungo cerca a Fiorentino altri punti per avvicinare la fase finale. La Juvenes/Dogana riparte dalla rimonta dello scorso turno e contro il Cosmos si gioca una vera sfida da dentro/fuori per i play off. Un derby che vale tanto in chiave di classifica, con la squadra di Ivo Crescentini a un solo punto dagli avversari. San Giovanni-Virtus è la sfida tra le Cenerentole del girone, forse l'ultima occasione per entrambe di sperare, con un successo, nei play off. La squadra di Acquaviva è ancora a zero nel Q2. Turno di riposo per il Faetano.



Elia Gorini