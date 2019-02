Campionato: le partite dell'ottava giornata della seconda fase

Spicca negli anticipi spicca l’incontro calendarizzato nel pomeriggio (ore 15:00) ad Acquaviva, dove si sfideranno La Fiorita e Folgore.



Il Pennarossa incrocia il Tre Fiori (Montecchio, ore 15:00), secondo della classe, mentre il Murata – privo degli squalificati Diedhiou ed Albani – se la vedrà col Domagnano (Fiorentino, ore 15:00), in quella che assomiglia ad un’ultima spiaggia.



Chiude il palinsesto di oggi la sfida di Domagnano (ore 15:00) tra Fiorentino e Libertas, le prime inseguitrici del Tre Fiori, ad oggi occupante la piazza d’onore.



Domanica occhi puntati su Juvenes-Dogana-Cosmos a Domagnano, alle ore 15:00. Certamente la sfida più intrigante di quelle proposte nei posticipi.



Medesimo discorso per il San Giovanni che, sempre domenica (ore 15:00), incrocia la Virtus a Montecchio.



Il Cailungo è atteso da un incontro complesso. Per i rossoverdi è in arrivo l’esame Tre Penne (Fiorentino, ore 15:00):