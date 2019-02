Ripartenza sprint per il Domagnano: superato 3-2 il Murata

Gli uomini di Protti trovano la prima vittoria nella seconda fase. Doppio Angelini e Gavoci per i Lupi, non bastano Sosa e Pieri ai bianconeri

Era l'ultima spiaggia per il Domagnano, forse l'ultima occasione per rimanere incollato al treno play-off. E i Lupi non se la sono lasciata scappare contro un Murata privo del suo pacchetto difensivo.

Diedhiou e Albani sono fuori per squalifica e dietro gioca l'adattato Fall. Subito al 6' si capisce che non sarà la scelta vincente: verticalizzazione per Angelini che scappa proprio al numero 4 e a tu per tu con Renzetti non sbaglia. 1-0 Domagnano.



Che partenza in avvio! Cecchetti con il contagiri per Pieri che se lo divora davanti alla porta. Prima del classico gol mangiato-gol subito. Da angolo, Angelini stacca e la palla arriva a Bianchini che viene steso da Renzetti in area. Per Scarpino nessun dubbio: dal dischetto Gavoci è freddo e batte ancora una volta Renzetti. E' la prima rete in campionato per l'ex San Marino Calcio.

Giallorossi che sfiorano anche il tris in una doppia chance ma Renzetti tiene in vita i suoi e dice di no prima a Venerucci e poi a Bianchini.



Così il Murata riparte con un altro piglio e la accorcia. Cross basso, Muraccini non trattiene e il neo-entrato Sosa si avventa per il gol che riapre il match.

Almeno fino alla mezz'ora quando Angelini si inventa un gol capolavoro. Il bomber dei Lupi sembra non arrivarci più e, poi, dal nulla, si inventa qualcosa di incredibile. Pallonetto che scavalca Renzetti e fa 3-1 per la squadra di Cristian Protti.

Anche dopo l'eurogol la partita sembra non finire mai. Ancora Sosa trova Pieri tutto solo in area; l'11 si fa perdonare dall'erroraccio del primo tempo e la insacca di testa.

Alla fine il Murata avrebbe pure l'occasione del clamoroso 3-3 ma la spizzata dello scatenato Sosa esce di millimetri e i bianconeri vedono il proprio divario accorciarsi drasticamente. Con la prima vittoria nel Q1, il Domagnano è a soli 2 punti dai play-off.



AC