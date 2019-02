Under 14: la Rappresentativa riminese supera San Marino solo allo scadere

La Rappresentativa U14 guidata da Lorenzo Magi domina ma è un gol di Kirilov a decidere la partita.

Continuano le sfide tra Rappresentative ad Acquaviva. Questa volta é stata protagonista l’Under 14 di San Marino guidata da Lorenzo Magi contro la Rappresentativa della Provincia di Rimini, stessa categoria.

L’inizio é tutto biancazzurro. Prima ci prova Vici in girata con la palla che esce di poco poi tocca a Bertarelli che se ne va con una grande giocata: stop di petto, difensore aggirato e tiro respinto da Campidelli.

L’estremo difensore dell’Igea Marina si ripete qualche istante dopo, ribattendo la conclusione di Ciacci dopo un bello scambio tra quest’ultimo e Vici.



La ripresa inizia con la classica girandola di cambi e la prima occasione la costruisce proprio uno dei nuovi entrati: Alex Caddy va in percussione e calcia in modo insidioso, Campidelli mette in angolo come può.

Si vede poco la selezione di Roberto Acanfora che comprende tutte le giovani promesse delle squadre del riminese. Tra le tante anche Santarcangelo , ASAR e Stella (solo per citarne alcune) con i classe 2005 che si stanno preparando all’imminente "Torneo delle Province".

Come detto si vede poco anche se, a 3 minuti dalla fine, Kirilov trova il gol partita. Il 20 approfitta di un errore biancazzurro ed é poi bravo a battere Bucci in volée.

1-0 e quello che ne viene fuori é la seconda sconfitta, immeritata e di misura, per le Rappresentative sammarinesi.



AC