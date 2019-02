Campionato: La Fiorita può chiudere il discorso play-off

Basta una vittoria contro il Pennarossa ai gialloblu per qualificarsi con 5 giornate d'anticipo. Occhio anche a Virtus-Tre Penne nel Q2.

Manca un piccolissimo passo a La Fiorita per certificare quello che, comunque, è già noto a tutti da tempo. La squadra di Luciano Mularoni è praticamente ai play-off e potrebbe essere la prima squadra a centrare l'obiettivo già in questo weekend. Basterà una vittoria contro il Pennarossa, attualmente al sesto posto del Q1, l'ultimo disponibile per andare avanti. In realtà, se dovesse arrivare un risultato favorevole da Fiorentino-Murata, ai gialloblu di Montegiardino andrebbe bene anche un pareggio o una sconfitta. Ma il ruolino di marcia e i numeri parlano chiaro: 8 su 8 e 24 punti conquistati.



Tutto questo sarà domenica, dal momento che il sabato è ad esclusiva Q2. Anche qua il Tre Penne cercherà di continuare a bottino pieno nel testacoda contro la Virtus, reduce dal primo punto conquistato dall'inizio della Seconda Fase contro il San Giovanni. Anche i rossoneri saranno impegnati, ad Acquaviva, contro una Juvenes/Dogana lanciatissima e in striscia positiva da quattro gare compresa la vittoria nel derby contro il Cosmos, fermo per riposo in questo turno.

Vuole rimanere attaccato al treno secondo posto pure il Faetano, atteso dalla sfida con il Cailungo e battuto 3-2 all'andata per quello che è stato il primo hurrà per i ragazzi di Fabbri in questa stagione.



Domenica, oltre alle già citate Fiorentino-Murata e La Fiorita-Pennarossa, in programma altre due sfide: Domagnano-Tre Fiori e Folgore-Libertas.

La prima sarà un test probante, soprattutto per i Lupi, sempre fanalino di coda del Q1 ma con una spinta in più che viene dal primo successo ottenuto la settimana scorsa con il Murata. La seconda è, forse, il match più interessante del lotto. Libertas quarta e Folgore un gradino sotto, statistiche praticamente identiche e giallorossoneri in cerca dei 3 punti che mancano ormai da 270 minuti.



AC