Campionato sammarinese: 9'giornata, 2'fase LIVE!

In campo per la seconda giornata del girone di ritorno della seconda fase del Campionato Sammarinese, questi i risultati e marcatori:



CAILUNGO - FAETANO (2-1) (2-1)

28'(r) Fedeli Eric (F)

32' Ermeti respinge rigore a Raschi (C)

42' Cicchetti Luca (C)

46' Cicchetti Luca (C)



VIRTUS - TRE PENNE (0-2) (0-2)

6' Ceccaroli Luca (TP)

31' Angelini Michael (TP)



SAN GIOVANNI - JUVENES/DOGANA (0-0) (0-0)



Posticipi:



FIORENTINO - MURATA

LIBERTAS - FOLGORE

DOMAGNANO - TRE FIORI

PENNAROSSA - LA FIORITA



Riposa: COSMOS



Classifiche

Gruppo Q1

LA FIORITA 24

TRE FIORI 14

FIORENTINO 11

LIBERTAS 10

FOLGORE 9

MURATA 7

PENNAROSSA 7

DOMAGNANO 5



Gruppo Q2

TRE PENNE 21

JUVENES/DOGANA 14

COSMOS 10

FAETANO 10

CAILUNGO 6

SAN GIOVANNI 5

VIRTUS 1