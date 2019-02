Rimonta Cailungo in un primo tempo "pazzo": 2-1 sul Faetano

I rossoverdi vincono e tornano a sperare. Basta una doppietta di Cicchetti per rimontare il rigore di Fedeli.

Non aveva altre soluzioni il Cailungo per rimanere attaccato al treno play-off. Vincere e sperare in risultati favorevoli; la squadra di Bartoletti ha centrato la combo ed ora accorcia su quelli davanti. Merito di un 2-1 in rimonta su un Faetano che parte bene ma alla lunga si spegne in quello che sarà un primo tempo folle.

La prima grande occasione capita sulla testa di Fedeli che cestina il fendente di Rinaldi dalla sinistra. Poi si accede definitivamente il match: Fedeli scappa sulla stessa fascia e Cicchetti lo stende ingenuamente. Rigore sacrosanto che il bomber del Faetano trasforma, spiazzando Gallinetta. Il 7 fa 7: settimo centro stagionale per Fedeli.

Il pomeriggio sembra di quelli d'oro per il Faetano. Ribaltamento di fronte e Ricci Frabattista si guadagna la massima punizione nell'altra area. Raschi però non emula il collega e calcia addosso ad Ermeti che indovina l'angolo e salva il risultato.

Almeno fino al 42' quando, da un traversone dalla sinistra di Del Prete, Cicchetti si fa perdonare ed insacca di testa per il pareggio Cailungo.



Il finale di frazione è per cuori forti: Ugolini viene atterrato in area da Iuzzolino. Il direttore di gara Barbeno vede gioco pericoloso ed, anziché il rigore, comanda un calcio di punizione indiretto in area. E dal cross l'ex Peluso svetta ma trova la traversa a negargli la gioia del gol.

Gol che arriva dall'altro versante, all'ultimo secondo del primo tempo. L'azione è una fotocopia dell'1-1. Cambia solo che il cross è di Raschi ma in area c'è sempre Cicchetti che la spizza quel tanto che basta per completare la rimonta.



Nella ripresa i ritmi poi si abbassano anche se il Faetano ha comunque la grande chance di pareggiarla. Poli ed Acquarelli si scontrano ed aprono un autostrada per Friguglietti che si vede respingere il mancino da Gallinetta. Il risultato non cambia più: a Montecchio, il Cailungo supera il Faetano. La strada per i play-off è ancora da tracciare.



AC