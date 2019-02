Campionato: rullo Tre Penne, cadono Juvenes e Faetano

Netto successo dei biancazzurri sulla Virtus che allungano ancora in classifica. San Anche San Giovanni e Cailungo tornano alla vittoria.

Il Tre Penne di Stefano Ceci rimane l'unica squadra imbattuta nella Seconda Fase. Q2 monopolizzata ed anche la Virtus non può nulla contro l'uragano biancazzurro. Ottavo successo su otto partite con Luca Ceccaroli che apre le danze dopo 6 minuti. Pratica chiusa con l'incornata di Angelini prima che nella ripresa ancora Ceccaroli conceda il bis. Nel recupero c'è spazio anche per Mirko Palazzi e Tre Penne ad un passo dai play-off con questo 4-0.



Anche perchè la Juvenes/Dogana cade contro il San Giovanni e perde ulteriore terreno. Decide il pallonetto di Francesco Matteucci ad inizio secondo tempo e per gli uomini di Uraldi arriva la seconda vittoria nel Q2.



Della vittoria rossonera ne approfitta pure il Cailungo che supera il Faetano in quella che è la partita più emozionante del sabato di calcio sammarinese. Fedeli porta avanti i gialloblu su rigore. I ragazzi di Bartoletti potrebbero rendere pan per focaccia ma Raschi si fa ipnotizzare da Ermeti e sbaglia dagli 11 metri. Per i rossoverdi c'è però Cicchetti a mettere tutto a posto con due gol fotocopia. Il primo vale il pareggio, il secondo un successo che mancava da 5 turni.



AC