Femminile: a Jesi basta il gol di Raffaella Barbieri

La San Marino Academy vince sul difficile campo della Jesina grazie alla rete di Raffaella Barbieri al 15' del primo tempo. La squadra di Alain Conte centra la vittoria numero 11 in campionato e mantiene il primo posto in classifica nel campionato di serie C nazionale girone C.



e.g.