Arrigoni passa ancora sul Titano: netto 4-1 per la Lega Pro Under 17

Terza sfida tra Rappresentative ad Acquaviva. Questa volta tocca all’Under 17 di Andy Selva contrapposta ai pari categoria di Lega Pro. É l’ultimo passo prima del calcio dei “grandi” e la partita che ne viene fuori é di grande intensità.

Anche se nel primo tempo a vedersi sono solo i ragazzi di Daniele Arrigoni; i biancazzurri provano a difendersi come possono ma alla lunga sbandano.



L’Under 17 di Lega Pro flirta con il gol in due occasioni. La prima é con una bella sponda di Bertuolo per Fiorani. La coordinazione é perfetta, l’angolo quasi e il tiro sbatte sul palo. La seconda vede Sepe tutto solo in area. Conclusione alta.

Poi si scatena Bertuolo. L’attaccante del SudTirol sblocca il punteggio al 33’ con un tocco di rapina che lascia Aluigi immobile.

Raddoppio che arriva qualche minuto dopo: Casali si addormenta, Sepe riparte e serve Bertuolo. Palla nell’angolo e doppietta personale per il classe 2002.



La ripresa comincia con tanti nuovi interpreti in campo e con la Lega Pro sempre in avanti. É miracoloso Aluigi a dire di no a Colantuono con un gran colpo di reni. 60 secondi dopo arriverà comunque il tris con D’Addabbo, giocatore del Monopoli.

Alla prima occasione la Rappresentativa di San Marino trova il gol. Punizione millimetrica di Leon Cremonini, Brevi é immobile e i biancazzurri accorciano le distanze.

Dopo 20 minuti di nulla i ragazzi di Arrigoni firmano il definitivo 4-1 con Barbieri, promettente esterno del Novara ed unico a rimanere in campo per tutti i 90 minuti.



Tutto sommato é un buon test con i ragazzi di Andy Selva che non sfigurano, al di là del risultato, contro una squadra pronta ad affrontare due tornei internazionali, quello di Cava de' Tirreni e la Lazio Cup in programma a Fiuggi.



AC