Campionato: Tre Penne a 3 punti dai play-off

La 17^ giornata del Campionato Sammarinese, la 10^ della seconda fase, sarà un fac-simile della scorsa. Nel senso che saranno ancora le squadre del Q2 ad incrociare i tacchetti il sabato, lasciando la domenica al Q1.

E il Tre Penne può chiudere il discorso play-off con il San Giovanni. La squadra di Stefano Ceci è ancora l'unica imbattuta in questa fase e domani, a Montecchio, può fare 9 su 9.



Di fronte un San Giovanni galvanizzato dalla vittoria con la Juvenes/Dogana e che si è rilanciato quantomeno per il discorso spareggio. La squadra di Serravalle rimarrà seconda in classifica, nonostante il turno di riposo, ma Faetano, Cosmos e Cailungo hanno la possibilità di accorciare. Quest'ultime si sfideranno in un vero e proprio scontro diretto a Domagnano mentre i gialloblu affronteranno la Virtus in quello che è il debutto in panchina per Massimo Vittozzi.



Discorso Q1: La Fiorita, già qualificata, cerca riscatto contro il Murata dopo la sconfitta inaspettata con il Pennarossa. Un passo falso senza conseguenze per gli uomini di Mularoni che ora devono solo mantenere la prima piazza. Dietro Montegiardino, è bagarre per gli altri 5 posti. Ci sono 6 squadre in 9 punti. A partire da un Tre Fiori che ora deve guardarsi le spalle, piuttosto che guardare avanti. La squadra di Fiorentino sarà impegnata con la Libertas mentre l'altra compagine del castello, quella di Massimo Campo, dovrà ripartire dopo il secco 3-0 con il Murata e prevalere su un Domagnano in grande forma.

Chiude il programma della domenica Pennarossa-Folgore, due squadre tornate a sorridere nell'ultimo turno ma che non possono di certo gongolarsi se vogliono puntare ai play-off.



AC