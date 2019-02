Franco Varrella: "L'obiettivo è vincere contro noi stessi. Ci aspettiamo dei punti"

Continua la fase di avvicinamento alle qualificazioni agli Europei 2020. La nazionale si allena in vista della gara d'esordio contro Cipro, in programma il prossimo 21 marzo a Nicosia, partita che San Marino RTV trasmetterà in diretta. Contro Cipro sarà la prima due due sfide ravvicinate, infatti la nazionale sarà poi impegnata in casa tre giorni più tardi contro la Scozia. A Serravalle B, il ct ha lavorato con un gruppo di 15 giocatori. Quella di ieri era la seconda delle tre sedute di allenamento previste per il mese di febbraio che Varrella ha organizzato nel programma di avvicinamento alla sfida internazionale. Al gruppo si uniranno negli ultimi giorni prima della partenza per Cipro anche Elia Benedettini, Nicola Nanni e Filippo Berardi.



Nel video l'intervista di Lorenzo Giardi al ct Franco Varrella che parla degli obiettivi della Nazionale di San Marino nel girone di qualificazione ai prossimi Europei