Ufficializzate le date dei play off

La fase finale della Coppa Titano aprirà il programma dei play off 2019 del calcio sammarinese.

Andata

Tre Penne - Folgore (6 aprile ore 20:45)

Tre Fiori - Libertas (7 aprile ore 15:00)



Ritorno

Libertas - Tre Fiori (13 aprile ore 15:00)

Folgore - Tre Penne (14 aprile ore 15:00)



FINALE COPPA TITANO: 19 aprile ore 20:45



I play off di CAMPIONATO SAMMARINESEsi apriranno con i quarti di finale a partire dal 25 aprile:



QUARTI - Andata

A) 1°Q1 vs 2°Q2 (ore 20:45 - 25 aprile)

B) 5°Q1 vs 4°Q1 (ore 20:45 - 26 aprile)

C) 3°Q1 vs 6°Q1 (ore 20:45 - 27 aprile)

D) 1°Q2 vs 2°Q1 (ore 20:45 - 28 aprile)



QUARTI - Ritorno

A) 1°Q1 vs 2°Q2 (ore 20:45 - 2 maggio)

B) 5°Q1 vs 4°Q1 (ore 20:45 - 3 maggio)

C) 3°Q1 vs 6°Q1 (ore 20:45 - 4 maggio)

D) 1°Q2 vs 2°Q1 (ore 20:45 - 5 maggio)





SEMIFINALI - Andata

Vincente A - Vincente B (ore 15:00 - 11 maggio) (Ritorno: ore 20:45 - 17 maggio)

Vincente C - Vincente D (ore 15:00 - 12 maggio) (Ritorno: ore 20:45 - 18 maggio)



FINALE Terzo posto: 24 maggio ore 20:25



FINALE SCUDETTO: 25 maggio ore 20:45