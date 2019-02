Verso Cipro-San Marino: il gruppo, gli obiettivi e la voglia di risultato

Il prossimo 21 marzo il debutto di San Marino in trasferta a Cipro nelle qualificazioni a Euro2020. La gara sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV.

Parte da un concetto chiaro, quello del gruppo, il ct Franco Varrella. Forse il fattore più importante per una piccola Nazionale come quella di San Marino. Il gruppo che può aiutare, magari non ridurre, ma limare quel gap con le nazionali più vicine a quella del Titano.

Nel programma di avvicinamento alla sfida internazionale il ct conferma l'importanza di puntare su un lavoro costante con il gruppo dei calciatori della nazionale.

Elia Benedettini, Nicola Nanni e Filippo Berardi, giocatori importanti per questa Nazionale anche per “fare gruppo”.



Elia Gorini



Nel video il Ct Franco Varrella