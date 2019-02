Campionato: Tre Penne ai play-off, manita Faetano

Grande esordio di Massimo Vittozzi sulla panchina gialloblu mentre Cailungo e Cosmos non vanno oltre l'1-1

Discorso play-off chiuso per il Tre Penne: nona vittoria consecutiva contro il San Giovanni e garanzia del primo posto nel Q2. I biancazzurri di Stefano Ceci mettono il risultato al sicuro già prima della mezz'ora con la rasoiata di Ceccaroli e il tocco sotto misura di Cibelli, imbeccato alla perfezione da Ura. Nella ripresa arriva anche il tris, sempre a firma Ceccaroli, prima che Matteucci renda meno amaro il pomeriggio di Montecchio.



Tre Penne, quindi, ai play-off. Dietro è tutto aperto, merito anche di un Faetano che approfitta al meglio del riposo della Juvenes/Dogana e travolge una Virtus impalpabile. 5-0 il punteggio finale con la manita aperta dal gol di Magnani e che prosegue con il diagonale di Fedeli, arrivato ad 8 centri in stagione. L'esordio da urlo di Massimo Vittozzi sulla panchina gialloblu continua nel secondo tempo con 3 gol nel giro di 6 minuti: segnano Friguglietti, Ugolini e Tamburini con una parabola beffarda che sorprende il portiere neroverde Santini.



Juvenes che invece può ringraziare Cailungo e Cosmos che si annullano e non vanno oltre l'1-1. I primi vanno avanti con Jacopo Raschi al 7', i secondi la mettono a posto con la capocciata di Sartini dieci minuti dopo. La classifica ora vede 4 squadre in 4 punti; la corsa al secondo posto si infiamma.



AC