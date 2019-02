Giampaolo Mazza dice no al San Marino Calcio

Anche Filippo Medri ha rifiutato la proposta.

Sarebbe stato un clamoroso ritorno in panchina. Giampaolo Mazza è stato contattato in mattinata dal presidente Luca Mancini per guidare il San Marino Calcio. L'ex ct della Nazionale di San Marino ha preferito non accettare la proposta dei Titani. E' arrivato il rifiuto anche di un altro ex, si tratta di Filippo Medri.

A guidare l'allenamento di oggi dei biancoazzurri l'allenatore in seconda Christian Jidayi con il preparatore Francesco Pasini.



e.g.