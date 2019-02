La Rappresentativa Under 16 Rimini affonda quella di San Marino per 6 a 0

Nulla da fare per la Rappresentativa Under 16 allenata da Filippo Masolini contro i pari età di Andrea Evangelisti. Solo nei primi 20 minuti si è vista una squadra propositiva e messa bene in campo, ma alla lunga la maggior struttura fisica ha fatto nettamente la differenza per gli ospiti. Il goal che ha sbloccato l'incontro è arrivato intorno alla mezz'ora con il giocatore del Pietracuta Edoardo Bernardi.



E' stato proprio il giocatore biancorosso numero 4 ad essere il vero protagonista e a far pendere l'ago della bilancia completamente dalla parte ospite, poco dopo arriva la personale doppietta per un primo tempo che va in archivio con il 2 -0 per la Rappresentativa Riminese. E se nella prima frazione, come detto, forse il risultato è stato bugiardo e largo per una Rappresentativa sammarinese che non ha certo demeritato, nella ripresa non c'è stata partita. In serie sono arrivati altri 4 goal con Garcia giocatore della polisportiva Stella.



Ancora Bernardi autore così di una tripletta, Angelini e Pironi, per un 6-0 molto severo nei confronti dei ragazzi di Masolini. Si è giocato in un pomeriggio primaverile. Allo Stadio di Acquaviva, Rappresentativa Under 16 provincia di Rimini, batte Rappresentativa Under 16 di San Marino 6-0



L.G