Campionato: c'è il derby Tre Fiori-Fiorentino

Occhio anche a Pennarossa-Libertas e Murata-Folgore nel Q1. Q2: Faetano - Cosmos per i play-off.

Con La Fiorita e Tre Penne già sicuri dei play-off, si infiamma la corsa alle spalle delle capolista per definire gli altri 6 posti che garantiscono l'accesso alla post-season. In Q1 sono ancora tutte in gioco; anche il Domagnano, dato per spacciato alla fine del girone d'andata, è risalito con 7 punti nelle ultime 3 partite ed ora è in piena corsa. Impegno tosto domani per i Lupi contro La Fiorita in cerca degli ultimi punti buoni per assicurarsi il primo posto.



Poco sopra la squadra di Protti, per l'esattezza di un solo punto, altre tre squadre; Pennarossa, Libertas e Murata. Le prime due si sfideranno ad Acquaviva mentre i bianconeri proveranno a fare risultato contro una Folgore in forma e reduce da due successi consecutivi.



La partita più interessante della top eight è sicuramente il derby tra Tre Fiori e Fiorentino. I gialloblu di Cecchetti cercano lo strappo decisivo per il secondo posto mentre i rossoblu di Campo, dopo una partenza a razzo, stanno attraversando un momento difficile con la vittoria che manca da oltre un girone (4 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 7).



Anche nel Q2 il discorso è apertissimo. Dietro il Tre Penne, ci sono 4 squadre in 4 punti. La prima di queste, la Juvenes/Dogana, giocherà proprio contro la squadra di Città a Domagnano mentre l'ultima di queste, il Cailungo, è costretta ai 3 punti contro il fanalino di coda Virtus. Nel mezzo un vero e proprio scontro diretto tra Faetano e Cosmos. A 4 giornate dalla fine della Seconda Fase chi vince può continuare a sperare, chi perde vede la strada per i play-off sempre più in salita.



