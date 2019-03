Futsal: la Nazionale del CT Osimani torna al lavoro

Tanti volti nuovi tra i 26 convocati dal ct Roberto Osimani. Il prossimo obiettivo sono le qualificazioni europee tra due anni

La Macedonia è già il passato, ora si guarda al futuro. La bella prova delle qualificazioni mondiali si fa da parte e lascia spazio ai prossimi obiettivi della Nazionale Sammarinese di Futsal. Tra due anni si torna in campo per altre qualificazioni, quelle all'Europeo 2022.



E per il CT Roberto Osimani è già tempo di tornare al lavoro. A cavallo tra febbraio e marzo, programmati una serie di stage al Multieventi per valutare eventuali nuovi ingressi in una Nazionale che ha sempre sfiorato il risultato sui parquet internazionali. Caso del destino sempre contro la Grecia, con il 3-2 in Galles e il 3-1, appunto, in Macedonia.



26 i giocatori convocati dal tecnico marchigiano con un giusto mix tra novità ed esperienza. Non mancano infatti i giocatori che ormai da tempo vestono i colori biancazzurri e la maglia della massima Selezione nazionale per il calcio a 5. Ma ci sono anche tanti volti nuovi, scelti tra quelli che si sono messi in mostra nel Campionato Sammarinese di Futsal e i ragazzi della San Marino Academy e Nazionale Under 19, protagonisti a gennaio con gli Europei di categoria svoltisi proprio sul Titano.

Il 27 febbraio c'è stato il primo allenamento, i prossimi sono in programma il 6 ed il 20 marzo.



