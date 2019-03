Campionato: rimonta Libertas, 3-1 sul Pennarossa e play-off più vicini

Fratta porta avanti i biancorossi ma non basta. Gaiani, Gravina e Morelli firmano la rimonta granata. Espulso Vultaggio.

I 3 punti conquistati dalla Libertas, in questa giornata, valgono qualcosa in più. Uno: complici i risultati degli altri campi, i granata guadagnano su tutti. Due: ottenuti in uno scontro diretto contro un Pennarossa che si scioglie troppo presto.



L'avvio è biancorosso. Martin pennella da calcio d'angolo, Fratta arriva in volèe sul secondo palo e il Penna è già avanti. E avrebbe pure l'occasione per raddoppiare con Halilaj, servito alla perfezione da Adami Martins. Zavoli è attento e respinge il tentativo del 10.

Poi esce la Libertas. Morelli con il contagiri, Gravina si infila ma sul più bello si perde calciando a lato.

I biancorossi di Chiesanuova si vedranno solo al 33'. Serpentina di Adami Martins che scivola al momento del tiro, la palla sbatte sul palo esterno e finisce sul fondo.

Da qua sarà solo Borgo Maggiore. Ancora un buco nella retroguardia Pennarossa, Gravina serve Gaiani che batte Ugolini con un preciso pallonetto per il pareggio Libertas.



La squadra di Metalli parte forte nella ripresa. Gravina scherza con Martin e lo lascia a sedere, tocco morbido sul secondo palo inarrivabile per Ugolini.

I granata completano la rimonta e Vultaggio dà una mano. Barbeno sente qualche parola di troppo e il sammarinese, di origini americane, va sotto la doccia con mezz'ora d'anticipo.

Gaiani grazia il Pennarossa sparando alle stelle a porta vuota, Morelli non lo fa sui titoli di coda. Contropiede perfetto condotto da Vincent, poi Gravina è super altruista per il sesto centro in stagione dell'ex Rimini e Riccione.

Gioco, partita, incontro per la Libertas e grande passo in avanti per i play-off.



AC