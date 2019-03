Campionato sammarinese: 11' giornata, 2' fase FINALI!

In campo per la quarta giornata del girone di ritorno della seconda fase del Campionato Sammarinese, questi i risultati e marcatori:



FIORENTINO - TRE FIORI (0-0) 2-2

59' Cekirri Henrik (F)

74' Massaro Davide (TF)

77' Vassallo Mirco (TF)

88' Biordi Juri (F)



DOMAGNANO - LA FIORITA (2-2) 2-4

11' Gavoci Rivolino (D)

13' Angelini Nicolò (D)

32' Chiurato Alessandro (LF)

39' Hirsch Adolfo (LF)

52' Di Maio Roberto (LF)

54' Arena (D) respinge rigore ad Amati

91' Ricchiuti Adrian (LF)

Espulso Paolo Rossi (D) al 93'



PENNAROSSA - LIBERTAS (1-1) 1-3

13' Fratta Andrea (P)

33' Gaiani Matteo (L)

58' Gravina Antonio (L)

Espulso Vultaggio (P) al 72'

88' Morelli Gianluca (L)



MURATA - FOLGORE (0-0) 0-0





Posticipi:

JUVENES/DOGANA - TRE PENNE (Acquaviva)

FAETANO - COSMOS (Montecchio)

VIRTUS - CAILUNGO (Fiorentino)

Riposa: San Giovanni





Classifiche

Gruppo Q1

LA FIORITA 30*

TRE FIORI 19

FOLGORE 16

LIBERTAS 13

FIORENTINO 12

MURATA 11

PENNAROSSA 10

DOMAGNANO 9



Gruppo Q2

TRE PENNE 27*

JUVENES/DOGANA 14

FAETANO 13

COSMOS 11

CAILUNGO 10

SAN GIOVANNI 8

VIRTUS 1



* = qualificata ai play off