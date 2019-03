Campionato: La Fiorita è prima, il Tre Fiori ai play-off

Il 2-2 nel derby di Fiorentino regala il pass ai gialloblu di Cecchetti. La Fiorita e Libertas rimontano Domagnano e Pennarossa.

Al Tre Fiori basta il pareggio nel derby per essere la terza squadra a garantirsi i play-off. Succede tutto nella ripresa: il Fiorentino va avanti con la zuccata di Cekirri, poi i gialloblu la ribaltano in 3 minuti con Massaro e Vassallo dopo un'azione insistita. Ma si sa, un derby non finisce mai e, al minuto numero 88, Juri Biordi trova un altro gol di testa e regala il 2-2 e un buon punto in ottica play-off.



Chi non aveva problemi di qualificazione era, invece, La Fiorita che nel weekend si guadagna comunque il primo posto matematico del Q1. La squadra di Mularoni fatica nel testa-coda del girone con il Domagnano. I Lupi passano in doppio vantaggio con il bolide di Gavoci e il quinto centro consecutivo di Nicolò Angelini. La capolista rimonta già nel primo tempo con Chiurato ed Hirsch, poi mette la freccia nella ripresa con Roberto Di Maio.

Arena tiene in vita i suoi parando il rigore di Amati ma Ricchiuti mette il sigillo definitivo nel recupero e fa 4-2 dopo un bello scambio con Souarè. E' il decimo successo in 11 gare per La Fiorita, ruolino di marcia praticamente perfetto.



Anche la Libertas vince in rimonta con il Pennarossa e torna ai 3 punti dopo 270 minuti di astinenza. Fratta la sblocca per Chiesanuova ma i granata pareggiano nel primo tempo con il pallonetto di Gaiani. Nel secondo tempo Vultaggio viene espulso per proteste, Gravina e Morelli operano il sorpasso e la squadra di Borgo Maggiore scavalca il Fiorentino al quarto posto.



L'unico 0-0 di giornata è quello tra Murata e Folgore. Meglio i giallorossoneri di Lasagni ma, alla fine, entrambe muovono la classifica.



AC